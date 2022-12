Serviços de recapeamento e tapa-buraco estão sendo solicitados em Vilar dos Teles - Reprodução/ Google Maps

Serviços de recapeamento e tapa-buraco estão sendo solicitados em Vilar dos Teles Reprodução/ Google Maps

Publicado 19/12/2022 19:38 | Atualizado 19/12/2022 19:47

Moradores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, estão reivindicando seus direitos e cobrando soluções para os problemas de recapeamento asfáltico no bairro Vilar dos Teles, por exemplo. Meritienses alegam abandono e sofrer com a omissão do poder público.



Na Rua da Divisa, Parque Barão do Rio Branco, em Vilar dos Telles, a moradora Nilza de Souza solicita o serviço público de recapeamento.



“Há dias a situação está assim. Isso acaba prejudicando o dia a dia do morador. Fica complicado para a passagem de carros, nossas crianças não têm onde brincar, complicado! Além do serviço, buscamos que a prefeitura reforce a proteção dos bueiros, podemos observar vários desprotegidos, o que vai nos prejudicar com o início das chuvas de verão”, alertou Nilza.



Um segundo morador chegou a enviar solicitação para nossa página sobre o mesmo serviço. Desta vez, o problema de falta de asfalto é na Estrada Acácias. ” Asfaltem a Estrada Acácias. Cadê o dinheiro do IPTU 2022?”, questionou Carlos Roberto.



O Dia Meriti aguarda retorno e posicionamento da Prefeitura de São João de Meriti em relação aos serviços solicitados.