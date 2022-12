Programa Florestas do Amanhã apresenta primeiros resultados em Meriti | São João de Meriti | O Dia

São João de Meriti está entre as 16 cidades que receberam o programa Florestas do Amanhã - Divulgação

São João de Meriti está entre as 16 cidades que receberam o programa Florestas do AmanhãDivulgação

Publicado 20/12/2022 21:48

Os primeiros resultados do plantio de dez mil espécies da Mata Atlântica em São João de Meriti já começaram a aparecer. O Jardim Limoeiro, no bairro Jardim Metrópoles, é considerado uma das cinco áreas de proteção ambiental do município.



São João de Meriti está entre as 16 cidades que receberam o programa Florestas do Amanhã, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade em parceria com a nossa Secretaria de Ambiente.

A ação começou em janeiro deste ano com o plantio de espécies da Mata Atlântica Divulgação

O documento prevê a redução da emissão de gases do efeito estufa com o plantio e a recuperação de vegetação.



A ação começou em janeiro deste ano.