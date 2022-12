Programação do Natal Sesc em São João de Meriti continua com mais eventos gratuitos na Praça Getúlio Vargas, às 20h - LEONARDO

Publicado 21/12/2022 19:04

São João de Meriti recebe, nesta semana, atrações gratuitas do Natal Sesc RJ. A Paróquia São João Batista ganhou uma iluminação especial. A decoração conta com espaço instagramável, uma árvore de Natal e cinco árvores naturais iluminadas.



Nesta quinta e sexta-feira, dias 22 e 23, a programação do Natal Sesc em São João de Meriti continua com mais eventos gratuitos na Praça Getúlio Vargas, às 20h.



Na quinta acontece o show “Nossa Voz”, espetáculo conduzido pelo Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor. O pároco apresentará um repertório com sucessos do cantor Roberto Carlos, além de canções natalinas.



Já na sexta será a vez da cantata natalina “Viva a Esperança”. Formada pelas orquestras sinfônicas Juvenil Carioca, Chiquinha Gonzaga (composta exclusivamente por meninas), Jovem Fluminense, Som+Eu e Coro Juvenil do Rio de Janeiro, o grupo se apresentará no local depois de ser conduzido por uma caravana de veículos iluminados que percorrerá as ruas dos municípios.