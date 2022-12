Firjan SENAI abre mais de 2500 vagas para cursos técnicos - ISABELA

Publicado 22/12/2022 19:47

A Firjan SENAI oferece 25 títulos na campanha de Cursos Técnicos 2023.1. As inscrições já podem ser feitas até a data do início das aulas, no dia 06/02. Serão oferecidas 2680 vagas, distribuídas entre as 22 unidades de todo o estado do Rio de Janeiro.



O objetivo é atender às necessidades dos jovens que buscam o primeiro emprego ou dos trabalhadores que precisam alavancar a carreira.



Os cursos oferecidos são Automação Industrial, Alimentos, Cervejaria, Construção Naval, Design Gráfico, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Logística, Manutenção Automotiva, Meio Ambiente, Mecânica, Mecatrônica, Multimídia, Planejamento e Controle da Produção, Programação de Jogos Digitais, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização, Segurança de Trabalho, Sistemas de Energia Renovável, Soldagem, Desenvolvimento de Sistemas, Internet das Coisas (IoT).