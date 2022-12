DEAM 64ª DP (São João de Meriti) - Foto: Carlos Alberto

Publicado 29/12/2022 21:26

Um homem acusado de agredir a própria mãe foi preso por descumprimento de medidas protetivas, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam o acusado em flagrante, nesta terça-feira (27).

Segundo a especializada, a vítima, mãe do acusado, procurou a unidade na quinta (22) para registrar crimes de ameaça e lesão corporal. Durante o atendimento e acolhimento da vítima, a Deam conseguiu o deferimento judicial do afastamento do lar do agressor.

Na terça-feira, 27, porém, a mulher procurou mais uma vez a delegacia, alertando sobre a presença do filho em sua casa. Os policiais dirigiram-se ao local e realizaram a captura.