Mais de 2 mil cartões do Supera RJ estão disponíveis no Poupa Tempo de MeritiDivulgação

Publicado 05/01/2023 20:06 | Atualizado 05/01/2023 22:06

A Prefeitura de São João de Meriti recomenda aos beneficiários aprovados para o cartão Supera RJ que dirijam-se ao Poupa Tempo no Shopping Grande Rio e faça a retirada do benefício. No momento, 2.435 beneficiários ainda não coletaram seus cartões.



Segundo a organização, após 120 dias no posto de entrega, o cartão é cancelado e o beneficiário precisará fazer uma nova solicitação.



O programa Supera Rj foi criado para conceder um auxílio emergencial para as famílias impactadas pela pandemia de covid-19.





Para saber se tem direito ao cartão, a morador deve acessar o link: superarj.rj.gov.br/painelTransparencia/consultaTransparenciaPorCpf

O atendimento no Poupa Tempo São João de Meriti é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Setor da Prefeitura. Local: Shopping Grande Rio, Rua Maria Sendas, nº 111 – bairro Parque Barreto.