Marcelo Simão, Valdecy da Saúde, Dr. Luizinho, Dr. João e Didê - Divulgação

Marcelo Simão, Valdecy da Saúde, Dr. Luizinho, Dr. João e DidêDivulgação

Publicado 04/01/2023 09:00

Uma das metas dos representantes de São João de Meriti para o ano de 2023 é continuar unindo forças para dar à população uma assistência e melhor qualidade de vida. Mesmo enfrentado vários desafios, a área da saúde poderá contar com recursos que serão transformados em novidades e investimentos para todos os munícipes.



Por isso, na tarde desta terça-feira (3), o prefeito Dr. João esteve reunido com o novo secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, acompanhado do deputado estadual Valdecy da Saúde e o novo presidente da Rio Metrópoles, Davi Perini Vermelho, o Didê, para tratar sobre a saúde de São João de Meriti.



Segundo o representante do executivo, foi garantido o custeio do restante das obras do Hospital Municipal, incluindo a Oncologia e a Hemodinâmica; o custeio parcial da Maternidade e do Centro Especializado em Reabilitação.



“Uma grande vitória para São João de Meriti. Saí muito feliz e agradecido da reunião mediantes compromissos realizados”, disse Dr. João, que acordou ainda alguns compromissos políticos para o futuro da cidade.



Reunião com o novo secretário estadual da saúde, acompanhado do deputado Valdecy da Saúde, o novo presidente da Rio Metrópoles, o Didê e o deputado Marcelo Simão Divulgação

Disposto a continuar trazendo recursos para a cidade, Valdecy da Saúde reforçou que o ano está só começando: “Muitas emendas estão prestes a chegar em nosso município. O Hospital do Morrinho, o Centro Oncológico e o Centro Especializado em Reabilitação só foram possíveis graças a nossa união de forças”.



O deputado Marcelo Simão também esteve presente na reunião desta terça (3).