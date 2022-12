Agentes da Ordem Urbana ajudaram criança a encontrar mãe em Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 30/12/2022 19:40

Nesta quinta-feira, 29, agentes da Ordem Urbana de São João de Meriti notaram que uma criança, de 4 anos de idade, estava perdida no Centro de São João. Ela foi conduzida para um quiosque da região, onde a mãe foi localizada e a buscou.



Não há informações sobre a identidade do menor e de sua mãe. A Prefeitura de São João de Meriti parabenizou os agentes envolvidos.



No último ano, a Secretaria Municipal de Ordem Pública entregou à população 33 novos agentes da Coordenadoria de Ordem Urbana. Todos concluíram formação e estão atuando no controle do comércio irregular, na inibição de pequenos delitos e na segurança da cidade.



Segurança



São João de Meriti recebeu um importante instrumento de segurança pública: o Sistema Integrado de Monitoramento (SIM), que atenderá a todos os munícipes.



O espaço funciona 24h e conta com cerca de 90 câmeras de segurança instaladas em pontos estratégicos do município. Ainda segundo a pasta, a finalidade do equipamento é promover agilidade nos processos da gestão de risco e reduzir os índices de criminalidade na cidade.