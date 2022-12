Fornecimento de água nos bairros de São João de Meriti foi afetado nesta sexta-feira (30) - Pixabay

Publicado 30/12/2022 19:21

Um reparo emergencial no sistema de bombeamento que auxilia o abastecimento de alguns bairros de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, está sendo realizado nesta sexta-feira (30).

De acordo com a Águas do Rio, o restabelecimento do fornecimento de água tratada para a região ocorrerá, de forma gradativa, após o término do serviço.

A concessionária segue à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagem via WhatsApp.