Publicado 31/12/2022 09:00

Policiais Militares do 21º BPM (São João de Meriti) realizaram ações preventivas contra as organizações criminosas que atuam em comunidades do município. Cerca de 6 toneladas de barricadas do tráfico foram removidas das ruas do Dique, Morro do Amor e Bacia do Éden.



O intuito da ação é permitir o direito de ir e vir de toda população, além de restabelecer a prestação de serviços públicos essenciais de saúde e segurança.



Os agentes recomendam que a população continue enviando informações pelo Disque-Denúncia. Ainda segundo o batalhão, novas ações serão realizadas nas próximas semanas.

A operação foi realizada de forma pacífica, sem ataques ou confrontos.