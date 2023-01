Sala de aula em São João de Meriti, Baixada Fluminense - Divulgação/ PMSJM

Sala de aula em São João de Meriti, Baixada Fluminense Divulgação/ PMSJM

Publicado 31/12/2022 18:10

O município de São João de Meriti irá inaugurar o novo Complexo Educacional Nova Vila São João, em fevereiro de 2023. O espaço será uma escola com mega estrutura, com salas climatizadas, com quadra poliesportiva e com capacidade para criação de mais mil vagas para o Ensino Fundamental.



Segundo a organização, as obras estão em fase final.



“A população de São João de Meriti está ganhando um grande investimento na educação. Uma grande vitória do nosso governo. Agradecer todos os evolvidos que se empenharam para que a obra pudesse ter dado continuidade e ter chego ao término. Investir em Educação é investir no futuro”, comentou o prefeito Dr. João.



Pré-matrícula São João de Meriti



O processo de pré-matrícula para novos alunos da rede municipal de ensino de São João de Meriti começa no dia 2 de janeiro de 2023. A inscrição será feita pela plataforma Educa Meriti.



As vagas são para creche e pré-escola, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação especial. A pasta reforça que aqueles que tiverem dificuldade ou precisarem de auxílio para realizar a pré-matrícula poderão ir às escolas onde encontrarão o suporte necessário.