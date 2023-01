Dr. João, o secretário de Ordem Pública, coronel d’Ambrosio, o procurador do município, Dr. Humberto Motta, e o comandante do 21º BPM, tenente-coronel Ewerton - Divulgação

Dr. João, o secretário de Ordem Pública, coronel d’Ambrosio, o procurador do município, Dr. Humberto Motta, e o comandante do 21º BPM, tenente-coronel EwertonDivulgação

Publicado 11/01/2023 22:25

Uma reunião entre representantes de São João de Meriti e agentes do 21° Batalhão de Polícia Militar tratou assuntos ligados à segurança pública municipal. No encontro, foram levantados os problemas que a cidade tem passado e mostrado dados de diminuição de roubos.

O chefe do executivo, Dr. João, esteve reunido com o secretário de Ordem Pública, coronel d’Ambrosio, com o procurador do município, Dr. Humberto Motta e com o comandante, o tenente-coronel Ewerton.

“A segurança pública é dever do Estado, mas temos feito todo o possível para colaborar com as forças policiais. Entre outras medidas, quero colocar mais câmeras na cidade, melhorar a comunicação do Centro de Monitoramento com o batalhão e pedir mais policiais e viaturas ao governador”, destacou Dr. João, que agradeceu a todos os agentes que estão nas ruas defendendo os munícipes.