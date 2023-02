Prefeitura entrega Centro Cultural Meritiense totalmente reformado - Divulgação

Prefeitura entrega Centro Cultural Meritiense totalmente reformadoDivulgação

Publicado 06/02/2023 21:13

A Prefeitura de São João de Meriti entregará à população um importante equipamento cultural totalmente reformado: o Centro Cultural Meritiense, no bairro Jardim Meriti. A unidade tem capacidade para receber, por dia, cerca de 850 pessoas em várias atividades que serão ofertadas à população.

As nove salas de aula terão diversos cursos, entre eles: saxofone, clarinete, canto, teclado, violão, cavaquinho, bateria, desenho artístico e mangá, capoeira, dança e musicalização infantil. Além disso, o Centro Cultural ganhou uma biblioteca equipada com computadores e um vasto acervo de livros.

O espaço recebeu nova pintura, revisão geral de toda estrutura metálica existente, substituição de todo telhado, reparação da instalação elétrica, instalação hidrossanitária, rebaixamento de teto em gesso, climatização, substituição dos vidros das fachadas, troca dos pisos, reforma de todos os banheiros, cozinha e copa.

Adultos e crianças a partir de 3 anos de idade poderão se inscrever.

Reinauguração do Centro Cultural Meritiense

Data: 7/2/2023

Horário: 10h

Endereço: Rua Panamense, s/nº, Jardim Meriti

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.