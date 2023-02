Prefeitura de São João de Meriti reinaugura o Centro Cultural Meritiense - Divulgação / PMSJM

Publicado 07/02/2023 19:11 | Atualizado 08/02/2023 00:31

A Prefeitura de São João de Meriti reinaugurou o Centro Cultural Meritiense, localizado no Jardim Meriti. A unidade tem capacidade para receber, por dia, cerca de 850 pessoas em várias atividades que serão ofertadas à população.

O espaço ofertará os seguintes cursos: saxofone, clarinete, canto, teclado, violão, cavaquinho, bateria, desenho artístico e mangá, capoeira, dança e musicalização infantil. Adultos e crianças a partir de 3 anos de idade poderão se inscrever. Além disso, o Centro Cultural ganhou uma biblioteca equipada com computadores e um vasto acervo de livros.

Dr. João, discursou para o público: “Estou muito feliz em entregar o Centro Cultural para a população. Esse local é um patrimônio histórico da cidade, inaugurado na época em que eu era secretário de Saúde, na década de 90. Agora reformado e reestruturado esse espaço promoverá cultura e conhecimento para população de São João de Meriti”.

A reforma durou pouco mais de um ano e a estrutura passou por várias intervenções. Entre as melhorias realizadas, as principais foram: nova pintura, revisão geral da estrutura metálica existente, substituição de todo telhado, reparação da instalação elétrica, instalação hidrossanitária, rebaixamento de teto em gesso, climatização, substituição dos vidros das fachadas, troca dos pisos, reforma de todos os banheiros, cozinha e copa.

Valdecy da Saúde, colaborador das diversas melhorias promovidas pelo governo, disse: “Em menos de três meses entregamos quatro equipamentos. Temos vários em fase final de obra. Não me canso de repetir que tudo isso só foi possível graças à união de forças entre o município e o governo do estado. Fizemos um pacto do bem em prol dos munícipes”.

Andrew Moura, 28 anos, artista presente ao evento, afirmou: "Como morador de comunidade e educador acho muito importante o município possuir esses equipamentos culturais. Pois esses instrumentos promovem uma nova oportunidade de visualizar o mundo e ajudam na formação do cidadão. Gostaria de parabenizar todos os envolvidos".

A reinauguração contou com a participação da população, do deputado federal Bebeto, da maioria do secretariado, de vereadores, do Grupo Cultural Sou Capoeira e da Orquestra Sinfônica da Baixada Fluminense.