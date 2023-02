Águas do Rio instala bomba para melhorar fornecimento de água em pontos altos de São João de Meriti - Divulgação

Publicado 09/02/2023 09:00

A concessionária Águas do Rio instalou uma bomba para melhorar o fornecimento de água em pontos altos de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Cerca de 2.500 moradores do bairro Vilar dos Teles já sentem as melhorias após a intervenção.

Segundo a empresa, a bomba, instalada na esquina da Rua Duque de Caxias com a Clemente Pereira Leandro, também vai beneficiar as ruas adjacentes: Itu, D. Pedro II, D. João VI, Piraí, Duas Barras e Princesa Izabel.

“Ficou ótimo depois que colocaram a bomba. Não temos falta de água. Muito pelo contrário: temos água à vontade. Portanto, não tenho do que reclamar”, destacou Antônia Alves, moradora da Rua Itu há oito anos.



Para Sebastião Andrade, coordenador operacional da companhia com atuação na Baixada Fluminense, esse é só o início de uma série de intervenções no município.



“Foi realizado o assentamento de 60 metros de rede de água para conectar a bomba na rede de distribuição. E esse é só o começo. Ao longo deste ano, outros dez sistemas de bombeamento serão instalados em regiões estratégicas da cidade”, afirmou.

Próximos passos



As outras dez bombas serão instaladas em nove bairros: Éden, Vila Tiradentes, São Mateus, Agostinho Porto, Parque Araruama, Parque Alian, Vila São João, Jardim Meriti e Jardim Botânico. Ao todo, 45 mil pessoas serão beneficiadas com água tratada.