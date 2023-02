2ª fase da inscrição de novos alunos na rede municipal de ensino de São João de Meriti - Divulgação

2ª fase da inscrição de novos alunos na rede municipal de ensino de São João de MeritiDivulgação

Publicado 12/02/2023 14:25

A Secretaria de Educação realizará a 2ª fase da inscrição de novos alunos na rede municipal de ensino de São João de Meriti a partir da proxima segunda-feira (13). As vagas são para creche, pré-escola, ensino fundamental e educação de jovens e adultos.

Para a 2ª fase, o meritiense deve acessar o link ( matricula.educameriti.net ) e selecionar a escola de acordo com as vagas ofertadas no sistema.