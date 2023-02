Participantes do bailinho de carnaval da Melhor Idade - Edgar Maciel

Publicado 17/02/2023 21:03

A Subsecretaria da Melhor Idade da Prefeitura de São João de Meriti realizou o bailinho de carnaval da Melhor Idade, no núcleo de atendimento da pasta na praça em frente ao hospital municipal (antigo PAM). A ideia é promover atividades inclusivas para esse público. Cerca de 160 idosos participaram da confraternização.



“O objetivo da Subsecretaria da Melhor Idade é recuperar a autoestima do idoso, por meio de um importante trabalho preventivo. Nosso corpo funciona como uma máquina e precisa estar em constante movimento. A alegria de viver e a gratidão são fatores importantes para uma vida saudável”, destacou a secretária de Saúde, Marcia Lucas.



Durante o evento, a subsecretária da Melhor Idade, Márcia Real, falou sobre a importância da atuação da pasta e o quanto o governo meritiense tem trabalhado em prol desse grupo: “É com muita alegria que realizamos mais um evento no núcleo de atendimento à pessoa idosa. Nosso objetivo é promover a interação social de pessoas da mesma faixa etária em um ambiente onde os idosos possam compartilhar as suas experiências, além de promover um envelhecimento saudável. Hoje, não posso deixar de agradecer ao prefeito, à secretária de Saúde Márcia Lucas, ao deputado estadual Valdecy da Saúde, ao deputado federal Bebeto da Veggi e a toda equipe por acreditarem nesse projeto. Muito obrigada!”.



Com o atendimento voltado à garantia dos direitos da pessoa idosa, a Tenda da Melhor Idade oferece orientação e atividades como dança de salão, massoterapia, psicologia, artesanato, auriculoterapia e outras.

A aposentada Íris Maria, 66 anos, comentou: “Vir nessas festividades é sempre um momento muito feliz, nos ajuda a manter a qualidade de vida e nos motiva a continuar ativos. Desde que me aposentei, frequento esse espaço e participo de tudo”.



Para fazer as atividades promovidas pela pasta, basta procurar uma das unidades de atendimento. Os documentos necessários para se cadastrar são cartão SUS, comprovante de residência e xerox da identidade. As tendas funcionam das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.



Endereços:

Núcleo 1: Rua Dinorá Silva, n°4 – Jardim Meriti

Núcleo 2: Praça da Matriz