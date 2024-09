Governador Cláudio Castro e Valdecy da Saúde e Bebeto, candidato e vice à prefeitura de São João de Meriti - Beto Oliveira

Governador Cláudio Castro e Valdecy da Saúde e Bebeto, candidato e vice à prefeitura de São João de MeritiBeto Oliveira

Publicado 28/09/2024 18:16

São João de Meriti - A manhã deste sábado (28) foi de festa em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O prefeito do município, Dr. João recebeu o governador Cláudio Castro para ver a fase final das obras do hospital municipal, que voltará a funcionar em novembro.

- A manhã deste sábado (28) foi de festa em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O prefeito do município, Dr. João recebeu o governadorpara ver a fase final das obras do, que voltará a funcionar em novembro.

O espaço dedicado à saúde do município contará com quatro andares, divididos da seguinte forma: leitos cirúrgicos, sala vermelha e unidade intermediária, no primeiro andar; leitos clínica médica, cardiologia e oncologia, leitos de isolamento, no segundo andar; o terceiro andar será dedicado a oncologia; e no quarto andar, CTI, centro cirúrgico, hemodinâmica (tratamento de doenças do coração).



Na unidade de saúde, Castro, que já esteve no local uma vez, falou da expectativa para os serviços que serão prestados à população:



“Estamos aqui nas obras do que voltará a ser o hospital de referência de São João de Meriti. Uma conquista do nosso prefeito, João Ferreira Neto, e do nosso deputado estadual, Valdecy da Saúde, em prol da saúde do povo dessa cidade. E as melhorias não param por aí: estendem-se com o asfaltamento de ruas e a revitalização das praças”.



Prefeito Dr. João recebeu o governador Cláudio Castro para ver a fase final das obras do hospital municipal Beto Oliveira

Caminhada



Na sequência, acompanhados de Valdecy da Saúde e Bebeto, candidato e vice à prefeitura, o grupo seguiu para o camelódromo de Vilar dos Teles e para a Praça da Matriz. No Centro de Comércio Popular, o candidato a prefeito citou parte das melhorias trazidas a Meriti por sua atuação parlamentar:



“Construímos uma história sólida enquanto eu, governador, estava no Palácio Guanabara brigando pelos recursos para saúde, infraestrutura, educação, e para obras para as regiões mais remotas da nossa cidade”, destacou Valdecy.



Já na Praça da Matriz, Dr. João, em sua fala, ressaltou a importância do pleito de semana que vem:



“A responsabilidade é de cada um de vocês, da gente continuar esse trabalho maravilhoso que iniciamos em São João de Meriti. É só compararmos a cidade de agora com a de oito anos atrás. A evolução que nós tivemos, o quanto a saúde, a educação e a infraestrutura evoluíram. Tudo isso fruto de um trabalho de um grupo político e de vereadores que vestiram a camisa de São João de Meriti”.



Valdecy da Saúde e Dr. João Beto Oliveira

Antes de despedir para outro compromisso, o governador, em seu último discurso deste sábado na cidade, conclamou os eleitores para votar no candidato do PL:



“Estou aqui neste palanque hoje porque eu acredito em você, Valdecy. Estou aqui neste palanque hoje porque eu acredito na sua família, meu irmão. Acredito no que você quer para essa cidade. Eu não tenho dúvida de que domingo que vem a vitória virá”.