O percurso foi para promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mamaEdgar Maciel

Publicado 22/10/2024 22:16 | Atualizado 22/10/2024 22:41

São Joao de Meriti – Agentes da Secretaria de Saúde de São João de Meriti percorreram o trajeto de cerca de 1KM, para reforçar a importância da prevenção do câncer de mama.

– Agentes da Secretaria de Saúde de São João de Meriti percorreram o trajeto de cerca de 1KM, para reforçar a importância da prevenção do câncer de mama.

A Caminhada do Outubro Rosa reuniu quase 600 servidores participantes para lembrar a população feminina que faça o autoexame e busque acompanhamento médico. “A saúde precisa ser mais inclusiva, mais rápida e mais abrangente em todo o país. O Outubro Rosa é uma pauta fundamental na saúde pública”, disse o secretário de Saúde Dr. Altair Soares Neto, que participou do evento.



São João de Meriti possui o Programa Navegação de Pacientes que funciona no Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia, coordenado pela psicóloga Liliani Santos. Nele, as mulheres são acolhidas e orientadas desde o diagnóstico. Os postos de saúde são a porta de entrada do programa.



“O Outubro Rosa é um momento de muita importância para a sociedade, para que todas as mulheres tenham essa consciência de se cuidar e todas importam. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência, converse com o seu médico, com a sua enfermeira ou com o seu agente comunitário. O câncer de mama tem cura e o diagnóstico precoce salva vidas”, disse Liliani Santos.



As Unidades de Saúde da Família de São João de Meriti estão de portas abertas para toda a população. Faça o acompanhamento e tire suas dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.