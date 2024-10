Segmedic vai oferecer mamografias gratuitas em São João de Meriti - Divulgação

Segmedic vai oferecer mamografias gratuitas em São João de MeritiDivulgação

Publicado 16/10/2024 21:05 | Atualizado 16/10/2024 22:22

São João de Meriti - A Segmedic, a maior rede de clínicas ambulatoriais da Baixada Fluminense, aderiu ao movimento Outubro Rosa com uma série de ações gratuitas na unidade de São João de Meriti. Durante os dias 16 e 18 de outubro, das 9h às 13h, a Segmedic oferecerá mamografias gratuitas para mulheres a partir dos 35 anos.

- A, a maior rede de clínicas ambulatoriais da Baixada Fluminense, aderiu ao movimentocom uma série de ações gratuitas na unidade de São João de Meriti. Durante os dias 16 e 18 de outubro, das 9h às 13h, a Segmedic oferecerápara mulheres a partir dos 35 anos.

Para participar, as interessadas devem preencher um formulário presencial no dia evento e agendar o exame, que poderá ser realizado na clínica até o final do mês. A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso ao diagnóstico precoce.



Suellen Figueiredo, ginecologista que atende na Segmedic, explica que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, representando cerca de 25% de todos os casos. Além disso, o câncer de colo do útero, ovário e endométrio também afetam muitas mulheres. "A prevenção é sempre o melhor caminho. A mamografia é um exame fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama, recomendado para mulheres entre 40 e 69 anos, mas aqui na Segmedic estamos estendendo o exame para pacientes a partir dos 35 anos, principalmente para aquelas que possuem fatores de risco", afirmou.



Além dos exames, a iniciativa promove ações de sensibilização, exames preventivos e palestras educativas.



Ainda segundo a ginecologista, hábitos saudáveis também ajudam a reduzir os riscos de desenvolver o câncer. "Alimentação balanceada, prática regular de atividades físicas, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas são atitudes que podem fazer diferença na prevenção. Além disso, amamentar também é um fator protetor contra o câncer de mama", finaliza.



A unidade de São João de Meriti da Segmedic está localizada na Rua São João Batista, 172.