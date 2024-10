Léo Vieira é o novo prefeito de São João de Meriti com 50,36% dos votos válidos - Reprodução/ Resultados TSE

Publicado 11/10/2024 19:40

São João de Meriti – O candidato do Republicanos, Léo Vieira é o novo prefeito de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O representante recebeu 49,82% dos votos válidos (122.399 votos), no último domingo (6), porém após o Tribunal Regional Eleitoral considerar nulos os 2.624 votos recebidos por Professor Joziel (DC), que concorreu sub judice, o resultado foi atualizado, conferindo a Léo Vieira a vitória no primeiro turno com 50,36% dos votos válidos.

O resultado foi homologado às 15h desta sexta-feira (11).



“Que alegria é poder compartilhar com vocês esse momento histórico de libertação da nossa cidade. Agradeço a cada um por acreditar nas nossas propostas. Estou ansioso por fazer da nossa cidade um lugar muito melhor para viver. Agora iremos escrever uma nova página, história na nossa amada São João de Meriti”, disse Léo Viera, logo após a oficialização de sua vitória e a totalização dos votos válidos.



O novo prefeito tem como vice a vereadora de São João de Meriti, Dra. Letícia Costa (MDB).



Em segundo lugar ficou o deputado estadual Valdecy da Saúde (PL), com aproximadamente 81.102 votos. Segundo a assessoria do candidato do Partido Liberal, ele não entrará com recurso sob a decisão.



Entenda o caso





Na última terça–feira (8), a Justiça Eleitoral, por meio da 88ª Zona Eleitoral, emitiu uma decisão anulando os 2.624 votos recebidos por Professor Joziel (DC), que concorreu sub judice, e foi quinto colocado nas eleições municipais de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Joziel teve registro de candidatura negado em virtude do indeferimento do seu vice, Felipe Juventude (DC), e a não apresentação de documentos dentro do prazo dado.



Com isso, o percentual de votos válidos de Léo Vieira, que havia sido de 49,82% subiu para pouco mais de 50%, tirando a necessidade de segundo turno contra Valdecy da Saúde (PL).