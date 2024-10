Valdecy da Saúde (PL) vota em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 06/10/2024 17:17

São João de Meriti – O candidato a prefeito que recebe o apoio do atual governo em São João de Meriti, Valdecy da Saúde (PL) aproveitou a tarde deste domingo, 6, para votar no Ciep 016, no Parque Novo Rio. Ele estava com a família e conversou com apoiadores.

Ampliar a Busca Ativa Escolar, garantir o reforço na Saúde e abrir um concurso para a Guarda Municipal estão entre as principais propostas de Valdecy.



“Estou confiante na vitória e no voto de quem sabe o quanto fizemos por São João de Meriti e da nossa capacidade e vontade para fazer muito mais! Vai dar 22! Vitória! Vitória! Vitória!”, falou à imprensa o candidato do PL após sair do seção eleitoral.



Morador de São João de Meriti desde o seu nascimento, Valdecy da Saúde é casado, ingressou na vida pública em 1991 como servidor concursado na área da Saúde da Prefeitura de São João de Meriti. Foi vereador em 2008, exerceu consecutivamente três mandatos no município com votações crescentes. Em 2022, ele vem à reeleição como deputado, desta vez pelo PL, e ganhou com 72.250 votos mil votos,



O vice, Bebeto, votou pela manhã, na Escola Municipal Francisca Jeremias, em Vilar dos Teles.



Bebeto é o vice de Valdecy da Saúde em São João de Meriti Divulgação

Apoio prefeito Dr. João



O atual prefeito de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto chegou ao colégio eleitoral Jardim Escola Glauber Rocha, bairro Jardim Meriti, por volta das 11h, para votar neste domingo (6). O representante demonstrou estar feliz e satisfeito com todo o legado. O candidato prestou apoio a Valdecy da Saúde (PL) , a quem confia fielmente nos planos e diz ser a melhoro escolha para continuar governado a cidade.