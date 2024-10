O prefeito de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto - Divulgação

Publicado 06/10/2024 13:52

– O atual prefeito de São João de Meriti,Ferreira Neto chegou ao colégio eleitoral Jardim Escola Glauber Rocha, bairro Jardim Meriti, por volta das 11h, para votar neste domingo (6). Com o início do fim de seu governo, o representante demonstrou estar feliz e satisfeito com todo o legado que vai deixar para o Formigueiro das Américas.