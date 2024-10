São João de Meriti intensifica ações no Outubro Rosa - DÉBORA VITÓRIA

Publicado 02/10/2024 12:18

São João de Meriti – O mês de outubro começou e, com ele, o trabalho das equipes de Saúde de São João de Meriti em lembrar todas as mulheres o quanto é importante a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero.

No município, o Centro de Prevenção e Diagnostico em Oncologia (CPDO) possui atendimentos par dar suporte às pacientes dessa doença que tem cura. A porta de entrada são os postos de saúde. A organização recomenda que as meritienses façam a consulta com o ginecologista regularmente e não deixe de praticar o autoexame.



Para a psicóloga Liliani Santos, que é coordenadora do premiado Navegação de Pacientes, o acampamento é uma das melhores formas de auxílio. “Procure a primeira unidade mais próxima de sua residência e iremos desenvolver um papel fundamental na vida da paciente, aconselhando, explicando e auxiliando com calma para atravessar todo o processo. O câncer tem cura. Nos procure, é um direito de todas”.



O CPDO funciona na Rua Valério Villas Boas, 11 – Centro, São João de Meriti, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.



São João de Meriti é o primeiro município de todo Estado a adotar esse programa responsável por acolher e cuidar de muitas pessoas com câncer.