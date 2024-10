Candidata a prefeita em São João de Meriti, Juliana Drumond (PSOL) - Divulgação

Publicado 06/10/2024 13:34

São João de Meriti – A candidata à Prefeitura de São João de Meriti, Juliana Drumond (PSOL) votou, na tarde deste domingo (6), no colégio Meriti, bairro Jardim Íris, onde recebeu o carinho de apoiadores.

A prefeitável, primeira mulher candidata ao cargo na história municipal, busca dar voz a quem precisa, assim como mudar os rumos da cidade.

A prefeitável, primeira mulher candidata ao cargo na história municipal, busca dar voz a quem precisa, assim como mudar os rumos da cidade.



“Pela primeira vez eu pude votar numa mulher pra Prefeita. Esse voto histórico é possível para toda a população pela primeira vez e isso já é muita coisa. Nós mulheres somos maioria dessa cidade e ainda hoje estamos subrepresentadas na política. Essa é a primeira vez que São João de Meriti tem uma mulher candidata à prefeitura. Eu me sinto muito honrada de estar fazendo parte dessa mudança histórica no processo eleitoral da nossa cidade. Dias mulheres virão!”, disse a representante do PSOL.