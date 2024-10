Candidato a prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira (Republicanos), acompanhado da esposa e filha - Divulgação

Publicado 06/10/2024 11:58 | Atualizado 06/10/2024 12:00

São Joao de Meriti - O candidato a prefeito em São João de Meriti, Léo Vieira (REPUBLICANOS) aproveitou a manhã deste domingo, 6 de outubro, para votar no colégio Estadual Professor Murilo Braga, no Centro do município. Ele chegou por volta das 10h acompanhado da esposa e da filha.

Entre as propostas do candidato estão melhorar a situação na área da Saúde, aprimorar a gestão escolar com qualificação especializada, além da criação de uma moeda social.



De acordo com as pesquisas eleitorais, o prefeitável aparece como principal ameaça ao atual governo, podendo levar a disputa logo no primeiro turno.



“Um grande dia para a vida de cidade. Eu creio que a população de São João do Meriti está com desejo de fazer a mudança diante do caos que foi instalado na cidade nos últimos 8 anos. Temos a perspectiva de vitória no primeiro turno”, disse o republicano, Léo Vieira.



Pesquisa



Léo Vieira (Republicanos) está liderando as intenções de voto para as eleições municipais. Segundo recém divulgada pesquisa do Instituto Real Time Big Data, no cenário estimulado, quando o eleitor é apresentado aos candidatos, Léo Vieira aparece com 48% dos votos. 18% é a diferença entre ele e o segundo na lista.



Perfil



O deputado estadual é nascido e criado em São João de Meriti. Candidatou-se pela primeira vez em 2012, para vereador, sendo eleito. Em 2016, se candidatou novamente a vereador da Câmara Municipal de São João de Meriti, conquistando 4.231 votos, sendo o 5º com mais votos. Em 2018, tornou-se deputado estadual e, reeleito, em 2022.