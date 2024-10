Câmara Municipal de São João Meriti - Reprodução

- Neste último domingo (6), o município de São João de Meriti, além de conhecer os dois prefeitáveis que vão disputar o segundo turno no próximo dia 27, Léo Vieira (REPUBLICANOS) e Valdecy da Saúde (PL), pode escolher osque ocuparão apelos próximos quatro anos. Dos 15 eleitos, não há nenhuma mulher entre os vereadores.

Neste ano, o número de candidatos registrados foi de 303, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O republicano Marquinho Aquino foi o candidato mais votado, com 7.975 votos. Em seguida, Rogério Paes e Ernane Aleixo, ambos do PL, com 7.178 e 6.720 votos, respectivamente.



A eleição em Meriti teve 252.602 votos, o equivalente a 91,14%; 5,09% votos nulos e 3,78% votos brancos.



Confira abaixo os 15 vereadores eleitos para o Legislativo nos próximos quatro anos:



MARQUINHO AQUINO (REPUBLICANOS) – 7.975 votos

Rogério Paes (PL) – 7.178 votos

Ernane Aleixo (PL) – 6.720 votos

Otojanes Filho (SOLIDARIEDADE) – 5.969 votos

Miltinho (PP) – 5.923 votos

Carlos Henrique Queiroz (MDB) – 5.477 votos

João Nunes (PP) – 5.214 votos

Doca Brazão (MDB) – 5.205 votos

Magrão Nobre (UNIÃO) – 4.881 votos

Giovani Ratinho Jr (SOLIDARIEDADE) – 4.858 votos

Juninho Vieira (PSD) – 4.606 votos

Eliás Queiroz(REPUBLICANOS) – 4.545 votos

Rodrigo Pit (AGIR) – 4.437 votos

Carlinho Moutinho (PSDB) – 4.406 votos

Jefferson Martin (PRD) - 4.157 votos