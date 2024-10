Disputa está entre Léo Vieira (camisa branca) e Valdecy da Saúde - Reprodução

Disputa está entre Léo Vieira (camisa branca) e Valdecy da Saúde Reprodução

Publicado 06/10/2024 20:25

– Com 100% das urnas apuradas neste domingo (6), a definição do novode São João de Meriti foi para segundo turno.(Republicanos) e(PL) vão decidir as eleições municipais no próximo dia 27.