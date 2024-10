Candidato a prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira (Republicanos), acompanhado da esposa e filha - Divulgação

Candidato a prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira (Republicanos), acompanhado da esposa e filhaDivulgação

Publicado 08/10/2024 21:54

A Justiça Eleitoral declarou na noite desta terça-feira a vitória do candidato Léo Vieira (Republicanos) no primeiro turno das eleições municipais de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A decisão se deu devido a anulação dos 2.624 votos recebidos por Professor Joziel (DC), que concorreu sub judice. Com isso, o percentual de votos de Léo Vieira, que havia sido de 49,82% subiu para pouco mais de 50%, tirando a necessidade de segundo turno contra Valdecy da Saúde (PL).

Em seu despacho, a Juíza da 88ª Zona Eleitoral, Renata Travassos Medina de Macedo escreveu que “impõe-se o reconhecimento da inviabilidade da chapa majoritária formada por Joziel Ferreira Carlos e Felipe Castro da Silva, como consequência do indeferimento definitivo da candidatura”.

Em seguida, a magistrada declarou que “com vistas ao reconhecimento de sua vitória na disputa majoritária para a Chefia do Executivo em São João de Meriti, realizada, em primeiro turno, no último domingo, dia 06 de outubro do corrente, não obstante a errônea indicação da necessidade de certame complementar, em segundo turno, conforme dados hoje contabilizados pelo Sistema de Totalização”.

Após receber a informação, o novo prefeito eleito de São João de Meriti celebrou a vitória, mesmo que com dois dias de diferença em relação a outras cidades que tiveram definição em primeiro turno.

“Recebi a notícia com muita alegria. Era um sonho da minha vida fazer gestão da minha cidade, tenho muita gratidão e quero cuidar desse povo, que deu uma resposta nas urnas. Gratidão também a Deus e a gente vai fazer tudo que prometeu, tudo que São João de Meriti deixou de ter, terá de volta, como segurança, saúde, uma educação de primeira para crianças”, disse.

Em um primeiro momento, Léo Vieira disse que trabalhará para resolver o problema das chu8vas na cidade, que ocorrem e costumam trazer prejuízo justamente no início do ano, quando estará assumindo a Prefeitura.

“A gente vai dar uma organizada grande nessa cidade logo na primeira semana, começar um planejamento que possa resolver o problema que todo ano atinge a cidade que é o das chuvas. As pessoas não aguentam mais esse problema, que é uma emergência todo verão e vamos trabalhar em cima. Também quero organizar a cidade, que está muito feia e vamos limpar”, completou.