Publicado 14/10/2024 21:11

São João de Meriti – Nesta terça-feira (15), a Prefeitura de São João de Meriti, por meio de servidores e servidoras da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover uma caminhada para chamar a atenção e importância da prevenção do câncer de mama e do autocuidado.

A concentração da Caminhada Outubro Rosa será às 8h30, em frente à secretaria Municipal de Saúde (Rua Antero Pinto Pereira 20 – Jardim Meriti) e o percurso será até a Prefeitura (Avenida Presidente Lincoln, 89 – Jardim Meriti).



Não há necessidade de fazer inscrição. As informações são da Prefeitura Municipal de São João de Meriti.



Equipes de Saúde aproveitam o Outubro Rosa para lembrar todas as mulheres o quanto é importante a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero.



No município, o Centro de Prevenção e Diagnostico em Oncologia (CPDO) possui atendimentos par dar suporte às pacientes dessa doença que tem cura. A porta de entrada são os postos de saúde. A organização recomenda que as meritienses façam a consulta com o ginecologista regularmente e não deixe de praticar o autoexame.



O CPDO funciona na Rua Valério Villas Boas, 11 – Centro, São João de Meriti, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.