O Cartão Recomeçar tem o valor de R$ 3 mil e auxilia a população em vulnerabilidade a superar os prejuízos das chuvas.Divulgação

Publicado 08/11/2024 14:50

São João de Meriti – A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São João de Meriti informa que apesar do Governo do Estado ter divulgado uma lista em diário oficial estadual com os nomes dos possíveis contemplados para receber o Cartão Recomeçar, ainda não há data prevista para que os cartões cheguem a São João de Meriti.

Portanto, o benefício ainda não está disponível para ser entregue. Assim que os cartões chegarem à cidade a prefeitura fará um comunicado pelo site e pelas redes sociais para avisar os cidadãos.



Os cartões são distribuídos pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial da cidade, com objetivo de atender aos munícipes que perderam bens com as chuvas do início deste ano.



A organização municipal já realizou três etapas de entrega do cartão: 2 de abril, com a presença do governador Cláudio Castro, de 17 a 21 de junho e em julho. No total, quase 750 benefícios foram entregues.