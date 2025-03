O evento contou com a presença de representantes das secretarias municipais de São João de Meriti - Gilberto Rocha

Publicado 20/03/2025 08:05

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Habitação, Urbanismo e Iluminação Pública em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), realizou nesta terça-feira (18), um workshop sobre desafios e soluções para acessibilidade.

A iniciativa faz parte do programa “Calçada Acessível”, assinado em janeiro, e busca criar um plano para adequação das vias e calçadas, garantindo mais segurança e autonomia para pessoas com deficiência.



A coordenadora do Centro Especializado de Reabilitação de São João de Meriti (CER), Viviane Alves Costa, apontou os principais problemas encontrados na cidade. “Quando passamos pelo que eles passam, conseguimos identificar a real situação da cidade no olhar da acessibilidade. A cidade está atrasada na questão da sinalização específica, no desnível das calçadas e no estacionamento irregular em áreas destinadas à passagem de cadeiras de rodas e de pessoas com deficiência visual. Essa parceria vai trazer mais dignidade e mobilidade aos moradores com deficiência”, comemorou.

Na ocasião, os participantes vivenciaram as dificuldades enfrentadas por essa população no dia a dia. Eles se revezaram no uso de cadeiras de rodas e bengalas de rastreamento, além de atuarem como acompanhantes.



O secretário de Habitação, Urbanismo e Iluminação Pública, Leonardo Vieira (Leozinho), reforçou o impacto da iniciativa. “Essa experiência de hoje nos permite ter um olhar diferenciado sobre a importância de políticas inclusivas e acessíveis em nosso município. Hoje fizemos o percurso em volta da prefeitura e durou cerca de dez minutos. Tem muito trabalho a ser feito, e agradeço à FIRJAN por essa parceria que trará muitos benefícios aos meritienses”.



Após a experiência, os representantes das secretarias municipais preencheram formulários relatando suas percepções sobre os desafios encontrados.



“Hoje estamos realizando essa segunda etapa da parceria, que visa aplicar uma metodologia de vivência no espaço urbano como se fosse uma pessoa com deficiência. Com a reflexão dessa experiência vivida, acreditamos que os projetos elaborados tenham um diferencial nos detalhes – e são nos detalhes que os deficientes ganham na acessibilidade da cidade”, afirmou o arquiteto urbanista da Firjan, Luiz Gustavo Guimarães, ressaltando que São João de Meriti está à frente de muitos outros municípios nesse debate. “As leis mandam fazer, e as normas orientam como fazer”, completou.