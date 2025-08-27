Câmara foi tomada por idosos na 2ª Conferência Municipal de Atenção ao IdosoGilberto Rocha/ PMSJM
O prefeito Léo Vieira destacou como os idosos são base fundamental para o funcionamento do município: “Não há um local do mundo em que os idosos não sejam uma parte importante e atuante da sociedade. Temos o compromisso de cuidar de quem sempre cuidou de nós. Precisamos garantir os direitos deles e fazer com que nunca lhes falte atenção e atividades”, salientou o prefeito.
A subsecretária municipal de Atenção ao Idoso, Márcia Real, comentou sobre as propostas: “Nosso objetivo é garantir que as pessoas idosas sejam ouvidas e tenham os seus direitos garantidos. Hoje, trouxemos diversas propostas para o debate, e o pensamento é de que cheguem em discussões estaduais e federais. O trabalho desenvolvido é para que sejamos referência na área”.
O encontro foi organizado com base em 5 eixos: Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais; Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa; Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa; Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices e Consolidação e fortalecimento da atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como política de Estado brasileiro.
A palestra de abertura contou com participação de Lícia Mattesco, superintendente da Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável (SEIJES), com ideias e projetos para a melhor idade.
