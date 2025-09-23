A dupla foi encaminhada à 64ª DP (São João de Meriti) Arquivo / Sandro Vox / Agência O Dia

São João de Meriti - Um homem que trabalhava como torneiro mecânico foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (22), por tentativa de homicídio contra o patrão em São João de Meriti. O borracheiro foi capturado com a mala de ferramentas utilizada no crime, no bairro Jardim Paraíso.
Segunda a policia civil, o acusado atacou o proprietário do estabelecimento com diversos golpes na região do tórax e da cabeça. 
Na delegacia, o homem alegou que teria sido alvo de “feitiçaria” por parte da vítima e seus familiares, sem apresentar provas. Segundo os agentes, ele já possuía ficha criminal por dano ao patrimônio público, ameaça, embriaguez ao volante e lesão corporal.
Já a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar, onde foi constatado fraturas em três costelas, além de escoriações no nariz e no rosto.