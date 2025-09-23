A dupla foi encaminhada à 64ª DP (São João de Meriti) Arquivo / Sandro Vox / Agência O Dia
Borracheiro é preso por agredir patrão com golpes no tórax e na cabeça
Acusado foi capturado com a mala de ferramentas utilizada no crime, no bairro Jardim Paraíso
Meriti oferece palestras sobre segurança no trânsito para mototaxistas e motociclistas
Encontro focou em condução segura e valorização da categoria
Meriti: alunos do Ciep 378 vivenciaram experiência cultural na Sala Cecília Meireles
Projeto "Sinta o Som" levou 70 crianças ao palco e ampliou o acesso à cultura
Roda de conversa sobre saúde mental no Ceam de Meriti
Atividade foi voltada para o público LGBT e buscou fortalecer vínculos
FIA oferece diversos serviços gratuitos à população meritiense no sábado
Ação social acontece no Morro dos Paraíbas, em Vilar dos Teles, a partir das 10h
1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos de São João de Meriti
Evento discutiu propostas de fortalecimento da democracia, justiça social e promoção da dignidade humana
