Equipe da Ronda Escolar da Guarda Civil Municipal de Meriti na 64ª Delegacia de Polícia Matheus Santos
Homem é detido pela Guarda Civil de Meriti por suspeita de assédio a menor
Ação ocorreu durante patrulhamento da Ronda Escolar no Ciep 179, no bairro Grande Rio
Prefeito de Meriti anuncia liberação do uso de picapes por taxistas no município
Mais de 60 profissionais participaram de encontro no gabinete municipal
Semana da Criança tem oficinas e atividades gratuitas em São João de Meriti
No domingo (12), o Campo do Vila receberá um dia inteiro pra garotada
São João de Meriti lança Operação Metanol para combater bebidas adulteradas
Equipes iniciaram fiscalizações e ações educativas em bares e mercados
Meriti promove ação noturna de conscientização sobre violência contra a mulher
Equipes percorreram bares e restaurantes para dialogar com a população e distribuir materiais informativos
Guardas municipais de Meriti são capacitados para atuar como fiscais ambientais
Quinze guardas civis passaram a ter poder de polícia ambiental para fiscalizar e proteger o patrimônio ecológico do município
