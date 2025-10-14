Equipe da Ronda Escolar da Guarda Civil Municipal de Meriti na 64ª Delegacia de Polícia - Matheus Santos

Equipe da Ronda Escolar da Guarda Civil Municipal de Meriti na 64ª Delegacia de Polícia Matheus Santos

Publicado 14/10/2025 16:52 | Atualizado 14/10/2025 17:07

São João de Meriti - A Guarda Civil Municipal (GCM) de São João de Meriti realizou, nesta terça-feira (14), a condução de um homem de 45 anos à 64ª Delegacia de Polícia, após ele ser identificado por agentes da Ronda Escolar no Ciep 179 Professor Cláudio Gama, localizado na região do Grande Rio. O suspeito foi identificado a partir de uma denúncia de assédio registrada em julho deste ano. - A Guarda Civil Municipal (GCM) de São João de Meriti realizou, nesta terça-feira (14), a condução de umde 45 anos à 64ª Delegacia de Polícia, após ele ser identificado por agentes dano Ciep 179 Professor Cláudio Gama, localizado na região do Grande Rio. O suspeito foi identificado a partir de uma denúncia deregistrada em julho deste ano.

Segundo as informações, na ocasião, ele teria tentado abordar e assediar uma jovem de 17 anos, tentando forçá-la a entrar em um veículo. Além disso, o homem já havia sido visto anteriormente expondo partes íntimas e praticando atos obscenos diante de estudantes nas proximidades de unidades escolares da região.

Durante a ação, os agentes da Ronda Escolar, com o apoio de policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), confirmaram a identidade do homem e o conduziram para a delegacia, onde foi solicitada a expedição de um mandado de prisão temporária. Duas vítimas compareceram à unidade policial para prestar depoimento. Segundo a GCM, o homem possui passagens por furto e porte ilegal de arma.

De acordo com o coordenador da Ronda Escolar de Meriti, Alexandre Mauro, responsável pela operação, o trabalho da equipe foi essencial para o caso. “Durante o patrulhamento, identificamos o suspeito e o levamos para a delegacia para os devidos esclarecimentos. Após o reconhecimento das vítimas, foi confirmado o envolvimento dele nas ocorrências de assédio”.