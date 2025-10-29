CEAM de Meriti encerra Outubro Rosa com ação de bem-estar e valorização da mulher Sabryna Delfim/ PMSJM

São João de Meriti - O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) realizou nesta quarta-feira (29), uma ação de encerramento da campanha Outubro Rosa, dedicada à prevenção e ao combate ao câncer de mama e colo de útero.

O encontro contou com aula de dança, sessão de massoterapia e integração com as alunas do curso de Assistente Administrativo, oferecido semanalmente pelo CEAM. 

A subsecretária municipal da Mulher, Ruth Tebaldi, enfatizou que a iniciativa reforça o trabalho de suporte e cuidado. “Encerramos o Outubro Rosa com um gesto simbólico, mas o nosso compromisso com as mulheres de Meriti é permanente. O CEAM está de portas abertas o ano inteiro, oferecendo acolhimento, orientação e oportunidades de capacitação para que cada mulher se sinta valorizada e empoderada”.
O encontro contou com aula de dança, sessão de massoterapia e integração com as alunas - Sabryna Delfim/ PMSJM
O objetivo foi promover um momento de autocuidado, bem-estar e fortalecimento da rede de apoio entre as mulheres do município. A moradora Valquíria Berg participou das atividades e ressaltou o impacto positivo do evento. “Adoro estar em movimento e hoje foi mais um dia especial aqui. No CEAM, a gente se sente cuidada, acolhida e renovada”.
