São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti está promovendo um curso profissionalizante de informática básica para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Dr. Getúlio de Moura, no Parque Tietê.
O conteúdo inclui o uso do Pacote Office, com ensinamento sobre os programas Excel, Word e PowerPoint, e também aborda outros temas ligados à informática, como montagem e manutenção de computadores.
As aulas acontecem às segundas-feiras para os 8º e 9º anos e às quartas-feiras para os 6º e 7º anos. “Eles adquirem conhecimentos que os ajudam a conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho, que pede, mais e mais, essas habilidades. A nossa expectativa e esperança é a de que estejam em uma melhor posição em um futuro próximo”, comentou o professor do projeto, Bruno dos Santos.
Para os participantes, as aulas representam uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Michelle Pereira, aluna do 7º ano, descreveu como é participar do curso. “Não conhecia quase nada de informática, mas tinha vontade de aprender. Sei que, hoje, esses conhecimentos são necessários para montar um currículo qualificado e, consequentemente, conquistar uma boa vaga”.
