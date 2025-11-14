Quatro dias de esporte e shows gratuitos agitam São João de Meriti - Divulgação/ Conexão Baixada

Quatro dias de esporte e shows gratuitos agitam São João de MeritiDivulgação/ Conexão Baixada

Publicado 14/11/2025 21:31 | Atualizado 14/11/2025 21:32

São João de Meriti - A cidade receberá o Conexão Baixada, evento aberto com aulões de esporte, feira de empreendedorismo, serviços para a população e shows, entre os dias 20 e 23 de novembro, no Novo Brasil Futebol Clube, localizado no Parque Barreto. Destaque para a cantora Lexa que se apresenta no sábado (22) e o pagodeiro Yan que encerra o evento com um show no domingo (23). - A cidade receberá o, evento aberto com aulões de esporte, feira de empreendedorismo, serviços para a população e shows, entre os dias 20 e 23 de novembro, no Novo Brasil Futebol Clube, localizado no Parque Barreto. Destaque para a cantoraque se apresenta no sábado (22) e o pagodeiroque encerra o evento com um show no domingo (23).

O público vai poder participar do aulão de boxe com o ex-lutador Minotouro, treinos puxados do personal e influenciador Funcional do Pablo e atividades como futebol, vôlei, yoga e capoeira.

Além disso, o evento contará com o Conexão Social, um conjunto de diversos serviços do Estado e da Prefeitura para a população, a Feira de Economia Criativa, que reúne empreendedores da Baixada Fluminense em um espaço voltado à divulgação e comercialização de seus produtos, e a exibição gratuita de filmes.

Todas ações são gratuitas e sem necessidade de inscrição, funcionando por ordem de chegada e sujeitas à lotação dos espaços.

"O Conexão Baixada é uma oportunidade de unir esporte, cultura e bem-estar, reforçando o compromisso do estado Rio de Janeiro com o desenvolvimento social”, afirmou o secretário interino de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Scorzelli.

Programação completa



20 de novembro (quinta-feira)



Palco: 09h – Abertura | 10h – Aulão de Boxe com Minotouro | 14h – Capoeira | 15h –

DJ | 16h – DJ | 17h – DJ



Arena Gamer: 14h às 17h – Games



Quadra 1: 14h – Vôlei | 15h – Futevôlei | 16h – Tênis de Mesa | 17h – Vôlei



Quadra 2: 14h às 17h – Futebol



Arena Esporte: 14h – Cinema



21 de novembro (sexta-feira)



Palco: 09h – Yoga | 10h – Capoeira | 14h – DJ | 15h – DJ | 16h – DJ | 17h – DJ



Arena Gamer: 09h às 11h – Games | 14h às 17h – Games



Quadra 1: 09h – Vôlei | 10h – Futevôlei | 11h – Vôlei | 14h – Vôlei | 15h – Futevôlei |

16h – Vôlei



Quadra 2: 14h às 17h – Futebol



Arena Esporte: 14h – Jiu-jítsu Adaptado | 15h – Tênis de Mesa



22 de novembro (sábado)



Palco: 09h – Yoga | 10h – Funcional do Pablo | 14h – DJ | 15h – DJ | 16h – DJ | 17h

– DJ | 18h – DJ | 19h – Show da Lexa



Arena Gamer: 09h às 11h – Games | 14h às 17h – Games

Quadra 1: 09h – Vôlei | 10h – Futevôlei | 11h – Vôlei | 14h – Vôlei | 15h – Futevôlei |

16h – Vôlei



Quadra 2: 14h às 17h – Futebol



Arena Esporte: 14h às 17h – Feira de Economia Criativa | 17h – Conexão Social



23 de novembro (domingo)



Palco: 09h – Yoga | 10h – Funcional do Pablo | 14h – DJ | 15h – DJ | 16h – DJ | 17h

– Show com Yan



Arena Gamer: 09h às 11h – Games | 14h às 17h – Games



Quadra 1: 09h – Vôlei | 10h – Futevôlei | 11h – Vôlei 14h – Vôlei | 15h – Futevôlei |

16h – Vôlei



Quadra 2: 14h às 17h – Futebol



Arena Esporte: 14h às 17h – Feira de Economia Criativa



Serviço – Conexão Baixada

Data: 20 a 23 de novembro de 2025

Local: Novo Brasil Futebol Clube – Parque Barreto, São João de Meriti

Entrada: Gratuita

