São João de Meriti - A cidade receberá o Conexão Baixada, evento aberto com aulões de esporte, feira de empreendedorismo, serviços para a população e shows, entre os dias 20 e 23 de novembro, no Novo Brasil Futebol Clube, localizado no Parque Barreto. Destaque para a cantora Lexa que se apresenta no sábado (22) e o pagodeiro Yan que encerra o evento com um show no domingo (23).
O público vai poder participar do aulão de boxe com o ex-lutador Minotouro, treinos puxados do personal e influenciador Funcional do Pablo e atividades como futebol, vôlei, yoga e capoeira.
Além disso, o evento contará com o Conexão Social, um conjunto de diversos serviços do Estado e da Prefeitura para a população, a Feira de Economia Criativa, que reúne empreendedores da Baixada Fluminense em um espaço voltado à divulgação e comercialização de seus produtos, e a exibição gratuita de filmes.
Todas ações são gratuitas e sem necessidade de inscrição, funcionando por ordem de chegada e sujeitas à lotação dos espaços.
"O Conexão Baixada é uma oportunidade de unir esporte, cultura e bem-estar, reforçando o compromisso do estado Rio de Janeiro com o desenvolvimento social”, afirmou o secretário interino de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Scorzelli.
Programação completa
20 de novembro (quinta-feira)
Palco: 09h – Abertura | 10h – Aulão de Boxe com Minotouro | 14h – Capoeira | 15h – DJ | 16h – DJ | 17h – DJ
