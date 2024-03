nrique Bom, Fabiano Araujo, Néia Tatagiba, Geovar Poubel e Eduarda Tatagiba - Foto AP

Publicado 03/03/2024 15:46

São José de Ubá- A 1ª Igreja Batista do município, comemorou os 30 anos de ministério do pastor Geovar Poubel, em um culto de ação de graças com o templo cheio de fiéis e convidados

Com direito a bolo e jantar no salão de festas e pregação especial de Geovar sobre as Bodas de Pérolas à frente da igreja na recente quarta-feira (28).

NinoBellieny com informações de Fabiano Araújo Pinto