Prefeito de SJ de Ubá-RJ, Gean MarcosGoverno do Rio

Publicado 16/12/2024 15:32 | Atualizado 16/12/2024 15:42

Ubá- O município ubanense foi premiado com três certificados do Prêmio ICMS Ecológico Ciclo 2024 (Ano Fiscal 2025).



Em cerimônia nesta segunda-feira (16), no Palácio Guanabara, Rio, o prefeito Gean Marcos recebeu das mãos do governador Cláudio Castro e do secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Chim Rossi, as premiações de São José de Ubá:



3º lugar - Índice de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos

5º lugar - Critério de Grau de Implementação + Grau de Conservação

7º lugar - Índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente

Para o prefeito Gean Marcos, os certificados aumentam a responsabilidade no trato com o Ambiente e a busca de melhores resultados na próxima premiação.

NinoBellieny