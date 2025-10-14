Entrega simbólica do cheque aconteceu na noite de sexta-feira, durante Festa das Crianças, em praça pública Foto Divulgação
Educação municipal recebe ‘injeção’ de R$ 435 mil através de emenda
Anúncio marcou ‘semana das crianças’; recurso é destinado à aquisição de mobiliários escolares, além de eletrodomésticos
São José de Ubá – O setor de educação da rede municipal de São José de Ubá, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, acaba de receber uma ‘injeção’ de R$ 435.000,00, através de emenda parlamentar do deputado estadual Renan Jordy. A entrega simbólica aconteceu sexta-feira (10), durante Festa das Crianças, na Praça Hamilton Machado Valeriote.
Segundo o parlamentar, o recurso é destinado à aquisição de mobiliários escolares e eletrodomésticos, beneficiando as escolas da rede pública e garantindo mais conforto e estrutura para alunos e profissionais da educação.
Promovido pelo governo municipal, o evento envolveu também familiares das crianças; prefeito Gean Marcos e a primeira-dama, Viviane Oliveira; além de vereadores. Gean Marcos ressalta que “foi uma noite inesquecível, que uniu diversão, solidariedade e conquistas para a população ubaense”.
O prefeito avalia a importância de fortalecer o vínculo entre a comunidade e o poder público: “Ver a alegria das crianças e poder anunciar investimentos na educação é uma grande satisfação. São ações que refletem o compromisso da gestão com o futuro do nosso município”, ressaltou.
Gean resume que a festa foi um verdadeiro presente para as crianças: “A programação contou com sorteio de bicicletas e diversos brindes, brinquedos infláveis, trenzinho da alegria, pintura artística, pipoca e algodão-doce, tudo gratuito e preparado com muito carinho”, conclui.
