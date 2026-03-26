Ubá recebeu Certificado de Destaque Anual do ICMS Ecológico 2025, na categoria de eficiência de coleta e reciclagem - Foto Divulgação

Ubá recebeu Certificado de Destaque Anual do ICMS Ecológico 2025, na categoria de eficiência de coleta e reciclagem Foto Divulgação

Publicado 26/03/2026 18:47

São José de Ubá - O compromisso do governo de São José de Ubá (RJ) com a sustentabilidade e a gestão eficiente dos resíduos sólidos acaba de ser reconhecido pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, que concedeu o certificado de 1º lugar no Índice de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos – ciclo 2025

Trata-se de um ranking que busca valorizar municípios que eliminam lixões e encaminham resíduos para aterros sanitários licenciados. Coube também a Ubá o Certificado de Destaque Anual do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Ecológico 2025, na categoria de eficiência de coleta e reciclagem.

A constatação foi baseada nos resultados alcançados no ano fiscal de 2026. A premiação reconhece o desempenho da cidade na implementação de práticas sustentáveis e no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao meio ambiente.

A Assessoria de Comunicação (Ascom) avalia que “as conquistas refletem o trabalho contínuo da Secretaria de Meio Ambiente, que vem investindo em ações de conscientização, melhorias na coleta e incentivo à reciclagem, contribuindo diretamente para a preservação ambiental e a qualidade de vida da população”.

“Os resultados são fruto de um esforço conjunto entre poder público e comunidade, reforçando o compromisso de seguir avançando em políticas ambientais cada vez mais eficientes e responsáveis”, acentua. Em 2024 a cidade também recebeu prêmios relacionados à gestão ambiental e destinação de resíduos.