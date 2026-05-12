Foram proporcionados momentos de aprendizado, inclusão e alegria para toda a comunidade escolar - Foto Divulgação

Foram proporcionados momentos de aprendizado, inclusão e alegria para toda a comunidade escolar Foto Divulgação

Publicado 12/05/2026 12:18

São José de Ubá – Um verdadeiro espaço de alegria, aprendizado e integração. Assim foi classificado o Centro Cultural de São José de Ubá, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro, sexta-feira (8), com a realização do Festival Multicultural Infantil Rio-Interior.

Realizado pelo governo municipal, por meio da Secretaria de Cultura, o evento aconteceu das 9h às 17h, envolvendo alunos da rede de ensino. O secretário Valdilei Ferreira Nogueira resume que o dia foi repleto de cultura, diversão e atividades especiais, além de distribuição de cachorro-quente e outras atividades.

“Ao longo da programação, as crianças puderam participar de diversas brincadeiras, apresentações culturais, pintura artística e momentos de interação e lazer preparados especialmente para elas”, realça Nogueira acentuando que as atividades garantiram a animação do público infantil durante todo o dia.

Segundo o secretário, o festival teve como objetivo promover o acesso à cultura, incentivar a criatividade e proporcionar experiências educativas e recreativas às crianças do município, fortalecendo a valorização da infância e da convivência social. Ele destaca que é muito importante investir em iniciativas que aproximem as crianças da arte e da cultura.

IMPACTO POSITIVO - “É muito gratificante ver o Centro Cultural cheio de vida, cores e alegria. Projetos como esse despertam a criatividade das crianças, incentivam o contato com diferentes manifestações culturais e fortalecem a valorização da cultura desde a infância”, enfatiza. A secretária de Educação, Maria Verônica, comenta o impacto positivo da ação para os estudantes da rede municipal.

“A educação vai muito além da sala de aula. Participar de momentos culturais e recreativos contribui diretamente para o desenvolvimento social, emocional e criativo das nossas crianças”, pontua Mara Verônica assinalando que foi um dia muito especial para todos os alunos.

Na avaliação da secretária, a presença dos estudantes da rede municipal tornou o evento ainda mais especial: “Reforçou a importância de iniciativas culturais que aproximam educação, arte e entretenimento em um ambiente acolhedor e enriquecedor. A prefeitura segue apoiando ações que incentivem o desenvolvimento cultural e social das crianças”.