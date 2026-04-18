Reconhecimento de todos que contribuem para o fortalecimento da educação no município foi realçado - Foto Divulgação

Reconhecimento de todos que contribuem para o fortalecimento da educação no município foi realçado Foto Divulgação

Publicado 18/04/2026 18:05

São José de Ubá - Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela rede municipal de ensino, o governo de São José de Ubá (RJ) reuniu profissionais do setor, nessa sexta-feira (17), para apresentar o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização (Selo Alfabetização), concedido pelo governo federal.

Além de professores, participaram funcionários da Secretaria de Educação, que atuam diretamente na construção de um ensino de qualidade. Essa cerimônia de entrega teve caráter simbólico. O reconhecimento foi feito por meio do Ministério da Educação (Mec), e a cerimônia destacou o esforço contínuo dos professores e de toda a equipe educacional do município.

Na avaliação do prefeito Gean Marcos, a educação é base fundamental para o desenvolvimento social: “É o caminho para transformar realidades e construir um futuro melhor para nossas crianças. Este reconhecimento é fruto do empenho de cada profissional que, com dedicação, faz a diferença dentro das salas de aula”.

O esforço coletivo da equipe da secretaria é ressaltado pela secretária Maria Verônica: “Este selo representa o compromisso diário dos nossos professores com a alfabetização de qualidade. É um orgulho ver o resultado de tanto empenho sendo reconhecido”. A subsecretária, Érica Carneiro, reforça: “O reconhecimento é de todos que contribuem para o fortalecimento da educação no nosso município”.

A secretária explica que o Selo é uma iniciativa que reconhece municípios que adotam práticas eficazes na garantia da alfabetização na idade certa, incentivando políticas públicas voltadas à melhoria do ensino: “A certificação valoriza ações que promovem o aprendizado e o desenvolvimento educacional das crianças”.