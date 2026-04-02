Ronaldo Marinas considera a iniciativa relevante para o desenvolvimento dos estudantes da rede municipal - Foto Divulgação

Ronaldo Marinas considera a iniciativa relevante para o desenvolvimento dos estudantes da rede municipal Foto Divulgação

Publicado 02/04/2026 10:44 | Atualizado 02/04/2026 11:58

São José de Ubá – Com proposta de fortalecer a segurança no ambiente escolar, aliada à formação cidadã de crianças e jovens do município, o governo de São José de Ubá (RJ) lançou, na última terça-feira (31), o projeto Semente do Amanhã (Guardas nas Escolas). A iniciativa é coordenada pela Secretarias de Segurança Pública, juntamente com a de Educação.

A solenidade aconteceu na Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Antunes Campos, prestigiada por autoridades municipais, representantes da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, além de alunos, profissionais da educação e membros da comunidade. O secretário de Segurança, Ronaldo Marinas, considera a iniciativa relevante para o desenvolvimento dos estudantes.

“Com foco na promoção de um ambiente mais seguro e acolhedor, o projeto prevê a presença de guardas municipais nas unidades escolares, atuando não apenas na segurança, mas também na construção de vínculos com a comunidade escolar”, resume o secretário realçando que o projeto vai muito além da segurança.

“Semente do Amanhã aproxima a Guarda Municipal das escolas, criando uma relação de confiança com alunos, professores e funcionários. É uma ação que contribui diretamente para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro”, assinala Marinas, reforçado pela secretária de Educação, Maria Verônica, que ratifica o impacto positivo da proposta no cotidiano escolar.

“A escola é um espaço de aprendizado, convivência e desenvolvimento humano”, pontua Verônica enfatizando: “Com a presença dos guardas municipais, fortalecemos não só a segurança, mas também a interação entre todos que fazem parte desse ambiente, promovendo respeito, diálogo e cidadania”.

DIVIDIDO EM ETAPAS - O prefeito Gean Marcos não participou do lançamento; mas comenta a proposta: “Investir na segurança e na educação é investir no futuro do nosso município. O projeto representa um passo importante para garantir mais tranquilidade nas escolas e contribuir na formação de nossas crianças e jovens”.

Entre as ações previstas estão convivência social; orientações sobre comportamento em espaços públicos; atividades cívicas e educativas; valorização dos símbolos nacionais e incentivo ao patriotismo, incluindo a execução do Hino Nacional; além de palestras sobre combate ao preconceito, racismo e bullying.

Também trata de orientações sobre drogas lícitas e ilícitas e o fortalecimento do respeito à família e à comunidade escolar. O secretário de Segurança explica que as atividades serão desenvolvidas em etapas, que incluem a organização do ambiente escolar, incentivo ao civismo, ações sociais com palestras educativas e dinâmicas interativas, como rodas de conversa com profissionais convidados.