Evento será realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do municípioReprodução

Publicado 23/09/2023 16:02

São José do Vale do Rio Preto - A Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto anuncia um evento especial voltado para gestantes em sua comunidade. O "Encontro com Gestantes" está marcado para o dia 27 de setembro, às 14 horas, e será realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Este encontro visa fornecer informações valiosas sobre a gestação, cuidados pré-natais e orientações importantes para futuras mães. Para participar, é necessário que as mães estejam inscritas no Cadastro Único ou façam parte do Programa Bolsa Família.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em oferecer apoio e assistência às gestantes, contribuindo para uma gravidez saudável e um parto tranquilo. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo telefone/WhatsApp 24 2224 1606.