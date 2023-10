Festa Tropical para Crianças - Reprodução

Publicado 10/10/2023 14:58

São José do Vale do Rio Preto - No próximo dia 12, Dia das Crianças, São José do Vale do Rio Preto será palco de uma festa tropical dedicada a elas. O evento está programado para ocorrer das 13h às 17 h e promete ser uma celebração especial para os pequenos.

O evento acontece no Parque de Exposição em Águas Claras, em uma tarde com várias atividades para as crianças aproveitarem ao máximo.