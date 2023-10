Festival Literário Energia para Ler chega a São josé do Vale do Rio Preto - Divulgação

Publicado 26/10/2023 15:40

São José do Vale do Rio Preto - Após quatro cidades da Região Serrana desfrutarem do Festival Literário Energia para Ler em 2023, chegou a vez de São José do Vale do Rio Preto receber o movimento de educação e cultura. A partir do próximo domingo (29) e até 1º de novembro, os moradores da cidade terão a oportunidade de vivenciar esse evento que conta com uma megaestrutura montada no Pátio da Prefeitura.

A programação inclui festivais literários, teatro, apresentações musicais, atividades culturais, venda de livros e um bate-papo descontraído com o ator da Record TV, Ricky Tavares, programado para o dia 31."O Energia para Ler é um marco na cultura e na educação do nosso estado, e levar esses momentos para as cidades do interior é mais do que especial. São José do Vale do Rio Preto é o sétimo município a receber o festival em 2023, e a Região Serrana está sendo impactada por esse movimento que democratiza o acesso à cultura para quem mais precisa", explica Rodrigo Lobo, produtor do evento.Com uma população de mais de 20 mil habitantes, o festival promete animar a cidade ao longo dos três primeiros dias. A programação é diversificada, atendendo a todos os públicos e se estendendo das 8h às 17h. O evento é conhecido por seus belos espetáculos infantis, incluindo apresentações de "As Aventuras de Branca de Neve" e "A Bela e a Fera", juntamente com dinâmicas envolvendo equipes de animação. Além disso, haverá um café literário com autores locais que destacam a cultura de São José do Vale do Rio Preto.No final de cada dia, os artistas locais celebram as riquezas da cidade com o “Happy Hour”, que começa às 16h e atrai tanto aqueles que saem do trabalho quanto os amantes da boa música. O evento contará com apresentações da dupla Gaby e Marcos no primeiro dia, do grupo MPB de Quinta no segundo dia e do músico Mozart D Freitas no terceiro dia.O festival é patrocinado pela Enel Distribuição Rio, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e é organizado pela Motivos Produções. O evento também conta com os espaços "Eu Amo Ler", que apresenta uma biblioteca com mais de 5 mil títulos literários, um espaço gourmet, uma bebeteca para crianças com menos de 3 anos e atividades no espaço "Leitura é bom e eu gosto! ", destinado ao palco e plateia.No último dia do evento, acontece o simpósio de Educação e Cultura, com uma programação voltada para professores da rede municipal e fazedores de cultura. Agendado para começar às 8h30, o simpósio, com o tema "Todos por uma cidade leitora", promete revolucionar as práticas pedagógicas da cidade, com a liderança dos produtores Flávio Valadares e Rodrigo Lobo.A programação completa está disponível no site www.energiaparaler.com.br e nas redes sociais da Motivos Produções.