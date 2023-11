Alunos apresentaram diversas criações, como jograis, teatro, podcasts, entre outras formas brilhantes de exposição - Divulgação

Alunos apresentaram diversas criações, como jograis, teatro, podcasts, entre outras formas brilhantes de exposiçãoDivulgação

Publicado 28/11/2023 16:16

Sã José do Vale do Rio Preto - A Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto, em colaboração com a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizou atividades relacionadas ao Projeto Educação Sanitária nas Escolas para Prevenção das Influenzas Aviária. As nove Unidades Escolares voltadas para o 5º ano do Ensino Fundamental participaram, englobando mais de 300 alunos.

A conscientização sobre essa temática é crucial, especialmente para um município com enfoque na economia aviária. A culminância do projeto ocorreu em três polos, promovendo a integração entre as Unidades Escolares e consolidando os trabalhos de forma mais robusta.

Os alunos apresentaram diversas criações, como jograis, teatro, podcasts, entre outras formas brilhantes de exposição. A prefeitura expressou seus parabéns e agradecimentos aos coordenadores do projeto, gestores, professores, alunos e toda a comunidade escolar pelo excelente envolvimento na iniciativa.