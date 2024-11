Tenda de recebimento itinerante - Foto: Divulgação

Publicado 14/11/2024 20:53

São José do Vale do Rio Preto - A Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura e a ARASEF, promoveu mais uma Coleta Itinerante de Embalagem de Agrotóxicos em São José do Vale do Rio Preto.

A campanha de recolhimento tem objetivo de retirar do campo as embalagens vazias descartadas e lhes dar um destino ambientalmente adequado.

A ação buscou o cumprimento da legislação sobre o uso de agrotóxicos e o descarte das embalagens, bem como levar informação aos produtores rurais quanto à proteção da saúde da população, da fauna, da flora e do lençol freático do nosso Município.